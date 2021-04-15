Как выбрать компанию предоставляющие услуги клининга

Может показаться, что ответ на вопрос выбора клининговой компании очень прост, что при выборе услуги по уборке достаточно проверить цены и, возможно, спросить мнение друзей. Однако это не гарантирует, что принятое решение будет правильным. У нас есть краткое руководство — что учитывать при выборе клининговой компании, на что обращать особое внимание и о чем помнить перед началом сотрудничества.

Помните, что вы доверяете свое имущество людям, которые будут нести ответственность за поддержание чистоты и безупречного внешнего вида вашего офиса. Это одна из основных причин, по которой вам следует прочитать эту статью, прежде чем решить, какую услугу клининга выбрать.

Первое — безопасность. Выбирайте клининговую компанию со страховкой гражданской ответственности!

Несчастные случаи могут случиться с кем угодно, даже несмотря на искреннюю готовность сделать все, что в их силах. Выбирая клининговую компанию, обязательно обратите внимание, есть ли у нее страхование гражданской ответственности, которое является защитой от непредвиденных событий и случайных ситуаций. Это даст вам гарантию безопасности, активы вашей компании будут хорошо защищены, а любые возможные убытки будут покрываться страховым полисом.

Во-вторых, высочайшее качество клининговых услуг, т.е. идеальная чистота в каждом помещении.

Решив сотрудничать с клининговой службой, вы непременно захотите гарантировать высочайший уровень услуг. Очень важно, какие чистящие средства использует компания и какое оборудование имеет в своем распоряжении. В хорошей клининговой службе используются профессиональные химические вещества, безопасные для здоровья и окружающей среды, сотрудники оснащены хорошим оборудованием, позволяющим быстро и эффективно выполнять поставленные задачи.

Помните, что чистящие средства хорошего качества не только дают немедленный эффект, но и защищают поверхность, тем самым увеличивая срок их службы. Дешевые препараты не только неэффективны и требуют больше работы, но также могут привести к необратимому повреждению поверхности.

Гарантией качественных услуг также является забота клининговой компании о своих сотрудниках и постоянное повышение их квалификации. Чем лучше подготовленные, обученные сотрудники, довольные условиями найма, работающие в хорошей атмосфере — тем лучше будут предоставляемые услуги!

Третье — доступность, пунктуальность и осмотрительность. Служба уборки позаботится о чистоте в нужное для вас время

Хорошую уборку можно отличить по самому способу общения и контакта — профессиональное обслуживание при первом контакте обещает безупречное сотрудничество на протяжении всего срока действия контракта. Индивидуальное предложение, гибкость, адаптация сроков оказания услуг к потребностям и ожиданиям клиента — очень важные вопросы — благодаря этому вы будете уверены, что заказанные услуги будут выполнены вовремя и без вмешательства сотрудников клининговых служб. жизнь компании.

Надежная и заслуживающая доверия клининговая компания заботится о хорошей, хорошо организованной логистике, а сотрудники самодостаточны (у них есть все необходимые инструменты, оборудование и чистящие средства). В престижных компаниях и офисных зданиях стоит позаботиться о сотрудничестве с компанией, которая заботится не только о высочайшем качестве услуг, но и о внешнем виде своей команды — наличие персонала и всегда опрятный внешний вид означает, что уборщицы не нужны. внешне отличаться от сотрудников, работающих в данной компании или учреждении.

В-четвертых — широкий спектр услуг.

Сколько компаний, столько разных потребностей. Чем обширнее предложение, тем более комплексным будет обслуживание вашего офиса — возможность заказа дополнительных услуг в любое время дает вам чувство безопасности.

Если вы хотите наладить долгосрочное сотрудничество, стоит выбрать клининговую службу, которая предлагает специальные партнерские программы для постоянных клиентов. Это способ сократить расходы, связанные с поддержанием чистоты в вашей компании.

Выберите клининговую компанию, которая предлагает комплексные услуги по уборке:

уборка офисов, общественных помещений, конференц-залов и офисов,

мытье окон, дверей, витрин и стеклянных стен,

стирка ковров, чистка ковров, стирка мебели и обивки автомобилей,

мытье полов, пылесосить,

пополнение сантехники и кухонного оборудования необходимыми гигиеническими и чистящими средствами,

уход разнорабочего специалиста,

Пятое — доверяйте профессионалам! Заказывайте клининговые услуги в проверенной службе!