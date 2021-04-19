Как создать аккаунт в казино Pin up новичку

Пин Ап казино официальный сайт – это то самое место, где каждый игрок обязательно найдет развлечение по своим предпочтениям. Здесь представлены интересные игровые автоматы от классических до экзотических направлений. Прежде, чем приступать к игровым слотам, необходимо изучить правила и условия каждого из них. Это позволит правильно воспользоваться бонусными предложениями.

Создаем личный кабинет

Правила создания аккаунта очень простые, не занимают много времени. Самое важное – при заполнении необходимых форм анкеты указывать все свои личные данные достоверно. Если администрация сайта Пин Уп узнает, что пользователь указал неверные данные, то имеет право заблокировать аккаунт такого клиента. И необходимость достоверной информации еще в том, чтобы вывод денежных средств происходил без проблем.

Для создания аккаунта в Pin up казино пользователю надо заполнить анкету, ответив на следующие вопросы:

Ф.И.О пользователя;

страна проживания;

возраст, пол;

валюта;

номер мобильного телефона;

электронный адрес почты;

придумать логин и пароль. Пароль должен быть сложным. Его нельзя передавать сторонним лицам.

После регистрации в азартном заведении Пин Уп, на почту приходит ссылка для авторизации аккаунта. Подтвердив регистрацию на сайте, клиент может пополнить свой игровой депозит. При этом он получит приветственный бонус, который нужно пустить в игру. Данный бонус составляет 100% от внесенной на счет суммы денег.

Особенности портала для азартных развлечений

Игорное заведение Pin Up отличается следующими характеристиками:

для пользователей имеются достаточно крупные бонусные подарки;

имеется хорошая программа лояльности;

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есть мобильная версия, которая позволяет заходить в казино через смартфон и планшет;

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возможность играть через демоверсию.

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