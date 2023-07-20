22 июля 2023
Технологии

Что такое лабораторный блок питания (ЛБП), для чего он используется и какие его особенности?

Ольга МаливаАвтор: Ольга Малива

Лабораторный блок питания (ЛБП) — это устройство, которое позволяет подавать на тестируемое электронное оборудование постоянный ток с регулируемыми значениями напряжения и силы тока. ЛБП широко применяется в мастерских по ремонту и обслуживанию портативной электроники, а также в лабораториях для проведения различных экспериментов и испытаний. ЛБП отличается от обычных блоков питания тем, что имеет встроенные системы защиты от перегрузок, измерительные приборы для контроля потребляемого тока и возможность плавно менять выходные параметры.

Как выбрать лабораторный блок питания?

При выборе ЛБП стоит обратить внимание на следующие параметры:

  • Максимальное выходное напряжение 

Оно определяет, какие схемы можно подключать к ЛБП. Обычно ЛБП имеют диапазон от 0 до 30 В, но есть и более мощные модели.

  • Максимальный выходной ток

 Он определяет, какой ток может выдавать ЛБП. Обычно ЛБП имеют диапазон от 0 до 5 А, но есть и более сильные модели.

  • Способ охлаждения

 ЛБП может иметь пассивное или активное охлаждение. Пассивное охлаждение осуществляется с помощью радиаторов, активное — с помощью вентиляторов. Активное охлаждение более эффективно, но создает шум.

  • Количество каналов

 ЛБП может иметь один или несколько каналов, которые можно использовать одновременно или по отдельности. Каждый канал имеет свои регуляторы напряжения и тока, а также свои измерительные приборы. Многоканальные ЛБП позволяют подключать несколько потребителей с разными параметрами.

  • Встроенные системы защиты от переполюсовки 

Это функция, которая предотвращает повреждение оборудования в случае подключения потребителя с неправильной полярностью. Некоторые ЛБП имеют специальные разъемы или индикаторы для проверки полярности.

Кому будет полезен ЛБП?

 Лабораторный блок питания — это полезное и необходимое устройство для любого электронщика, который занимается ремонтом, обслуживанием или созданием электронных схем и устройств. ЛБП позволяет подавать на тестируемое оборудование постоянный ток с регулируемыми значениями напряжения и тока, а также защищает его от перегрузок и короткого замыкания. При выборе ЛБП стоит учитывать его максимальное выходное напряжение и ток, способ охлаждения, количество каналов и встроенные системы защиты от переполюсовки. Если вы хотите купить качественный и надежный ЛБП, то посетите сайт https://www.aks.ua/catalog/bloki-pitaniya/, где вы найдете большой выбор оборудования по доступным ценам.

Ольга Малива

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