Как оформить визу в Болгарию: пошаговое руководство

Если вы планируете поездку в Болгарию, вам может понадобиться виза. Этот процесс может показаться сложным, но следуя простым шагам, вы легко справитесь.

1. Определите тип визы

Перед началом оформления уточните цель поездки:

Туристическая — для отдыха.

— для отдыха. Деловая — для встреч и конференций.

— для встреч и конференций. Национальная (тип D) — для долгосрочного пребывания, например, учебы или работы.

2. Соберите документы

Для подачи заявления вам понадобятся:

Загранпаспорт (действителен не менее 6 месяцев).

Заполненная анкета.

Фотографии (2 штуки, соответствующие требованиям).

Подтверждение брони отеля или приглашение.

Медицинская страховка с покрытием от 30 000 евро.

Финансовые гарантии (выписка из банка или справка с работы).

3. Подайте заявление

Обратитесь в ближайший визовый центр или консульство Болгарии. Запишитесь на прием, чтобы подать документы.

4. Оплатите сборы

Стоимость визового сбора зависит от типа визы. Для краткосрочных поездок он обычно составляет около 35 евро.

5. Ожидайте решения

Процесс рассмотрения занимает от 5 до 10 рабочих дней. В некоторых случаях он может быть продлен.

6. Получите визу

После одобрения вы получите визу, вклеенную в ваш загранпаспорт.

Теперь вы знаете, как оформить визу в Болгарию, и можете спокойно готовиться к поездке. Желаем удачи и приятного путешествия!